Cyberpunk 2077 su PC | con tutto al massimo come gira? - analisi tecnica

La chiacchiera su Cyberpunk 2077 è tra le costanti degli ultimi anni, ma secondo noi c'è un aspetto particolarmente interessante che è passato un po' in sordina: la tecnologia su cui gira il gioco. Fin da The Witcher 2, CD Projekt RED ha volute offrire esperienze grafiche di altissimo livello su tutte le piattaforme, ma con l'arrivo a Night City incontriamo qualcosa di completamente inedito anche per loro. In questo senso, Cyberpunk 2077 è uno di quei rari giochi che cerca di sfruttare tutte le ultime tecnologie per PC per offrire un balzo in avanti in qualità grafica, una specie di Crysis dei giorni nostri. Night City è densa e strutturata su più livelli verticali, e sfrutta lo stato dell'arte della tecnica insieme a scelte di design consapevoli.

