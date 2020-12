Covid e percentuali toscane. Altro che gialli…. Rosso fuoco? Meno infetti perché si fanno meno tamponi... (Di venerdì 11 dicembre 2020) A seguire i dati, giorno per giorno , così come riportati dal quotidiano La Nazione di oggi 11 Dicembre ( https://www.lanazione.it/cronaca/percentuale-positivi-Covid-toscana-1.5629471 ): 10 dicembre ... Leggi su aduc (Di venerdì 11 dicembre 2020) A seguire i dati, giorno per giorno , così come riportati dal quotidiano La Nazione di oggi 11 Dicembre ( https://www.lanazione.it/cronaca/percentuale-positivi--toscana-1.5629471 ): 10 dicembre ...

ADUC1 : Covid e percentuali toscane. Altro che gialli…. Rosso fuoco? Meno infetti perché si fanno meno tamponi...… - MauriceGarran : @gualtierieurope Da quel che dice pare proprio sussistano condizioni ottimali per rispondere efficacemente alla cri… - robertotofanel3 : @riccardoVeron Svezia: 83 in terapia intensiva su 160 t.i. complessivi (anche non covid), su 10M abitanti. Italia:… - PiazzaaItalia : #Covid_19 aWest Africa Densità di popolazione dei vari paesi per chi ama le percentuali: Nigeria 208.199.364 Ghana… - Miti_Vigliero : Fondazione @GIMBE, monitoraggio #CovidLiguria: 'Pressione ancora alta sia sulle terapie intensive, sia sui posti… -