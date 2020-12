Covid, De Luca: “Natale e Capodanno quest’anno non esistono. Non possono essere i giorni delle feste normali, altrimenti andiamo al disastro” | VIDEO (Di venerdì 11 dicembre 2020) Covid, De Luca: “Natale e Capodanno quest’anno non esistono” VIDEO “Dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri cittadini che quest’anno Natale e Capodanno non esistono”: lo ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì in cui ha fatto il punto sull’epidemia di Covid. “Devono essere giorni di raccoglimento familiare, devono essere giorni di raccoglimento religioso, ma non possono essere i giorni delle feste normali, altrimenti ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020), Denon“Dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri cittadini cheNatale enon”: lo ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì in cui ha fatto il punto sull’epidemia di. “Devonodi raccoglimento familiare, devonodi raccoglimento religioso, ma non...

