Cover posteriore in plastica per tutti i Samsung Galaxy S21 | l’ultima ipotesi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La notizia che stiamo per darvi non ce l’aspettavamo nemmeno noi: stando a quanto preventivato dal leaker coreano Super Roader, poi riportato sulle pagine di ‘nl.letsgodigital.org‘, iS21 dovrebbero avere un pannelloin ‘Glastic‘, ovvero quella finitura inche contraddistingue anche iNote 20 eS20 FE. Non ci sarebbe più il vetro sul retro dei prossimi flagship del produttore asiatico: non costituirà eccezione il modello Ultra, anch’esso rivestito sul versantein glastic. All’inizio si pensava che potessero essere iS21 e S21 Plus a presentare una back-in, con la versione Ultra che ...