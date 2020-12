“Cortina è pronta per i Mondiali di sci 2021”: lo spettacolare video per lanciare l’evento (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cortina è pronta ad ospitare i prossimi Campionati del Mondo di sci alpino. Sui canali social di Fondazione Cortina 2021 è stato diffuso il video emozionale per lanciare l’evento iridato, in programma nella Regina delle Dolomiti dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno. “Con questo video vogliamo comunicare al mondo che a Cortina siamo pronti per vincere la sfida di organizzare un grande evento sportivo internazionale nel pieno di una pandemia – ha detto Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021- vogliamo sorprendere tutti con le nostre bellezze, il nostro entusiasmo, la capacità degli italiani di fare squadra di fronte alle avversità”. Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cortina èad ospitare i prossimi Campionati del Mondo di sci alpino. Sui canali social di Fondazione Cortina 2021 è stato diffuso ilemozionale periridato, in programma nella Regina delle Dolomiti dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno. “Con questovogliamo comunicare al mondo che a Cortina siamo pronti per vincere la sfida di organizzare un grande evento sportivo internazionale nel pieno di una pandemia – ha detto Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021- vogliamo sorprendere tutti con le nostre bellezze, il nostro entusiasmo, la capacità degli italiani di fare squadra di fronte alle avversità”.

