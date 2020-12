Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Picco dei decessi? Ancora presto per dirlo» (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Italia i casi di Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore sono 18.727 in più rispetto a ieri, quando erano 16.999. Le persone ricoverate con sintomi, secondo i dati del bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute scendono a quota 28.562 (-526, ieri erano 29.088) e diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva: ora sono 3.265, con 208 ingressi nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 690.323 persone positive al virus. Sono poi 761 le vittime (ieri invece erano 887). «Sarà curioso capire cosa accadrà subito dopo Natale», dice Daniela Paolotti della Fondazione Isi. Dottoressa, i numeri delle vittime continuano ad essere elevati. Abbiamo raggiunto il Picco dei decessi? «I dati sulle vittime sono un po’ strani, soprattutto perché alcune Regioni stano facendo il ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Italia i casi disegnalati nelle ultime 24 ore sono 18.727 in più rispetto a ieri, quando erano 16.999. Le persone ricoverate con sintomi, secondo i dati del bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute scendono a quota 28.562 (-526, ieri erano 29.088) e diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva: ora sono 3.265, con 208 ingressi nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 690.323 persone positive al virus. Sono poi 761 le vittime (ieri invece erano 887). «Sarà curioso capire cosa accadrà subito dopo Natale», dice Danieladella Fondazione Isi. Dottoressa, idelle vittime continuano ad essere elevati. Abbiamo raggiunto ildei? «I dati sulle vittime sono un po’ strani, soprattutto perché alcune Regioni stano facendo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri I numeri del coronavirus a Brescia e in Lombardia Giornale di Brescia Il bollettino: 18.727 contagi, 761 i decessi. Iss: “Indice Rt sceso a 0,82”

Sono 18.727 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della salute, a fronte di 190.416 tamponi processati. I casi sono in leggera salita rispetto a ...

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 11 dicembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.727, 761 morti. I tamponi effettuati sono 190.416, quasi ...

Sono 18.727 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della salute, a fronte di 190.416 tamponi processati. I casi sono in leggera salita rispetto a ...