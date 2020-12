Coronavirus, gli Stati Uniti verso il via libera al vaccino. Attesa per questa notte l’autorizzazione a Pfizer (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’agenzia statunitense per i farmaci, la Food and Drug Administration (Fda), è alle prese con gli ultimi passaggi prima di dare l’autorizzazione di emergenza al vaccino contro il Covid-19 della Pfizer BioNtech. La notizia coinvolge per ora solo gli Stati Uniti ed è stata riportata dal New York Times che ha spiegato che l’Fda punta a dare il via libera già oggi, venerdì, nella serata americana, la notte in Italia. «Potremo vedere le prime persone vaccinate già lunedì o martedi della prossima settimana», ha detto il ministro della Sanità, Alex Azar in una intervista alla Abc. In queste ore le autorità sanitarie che lavorano con il governo stanno così mettendo a punto i documenti necessari. Tra questi, le istruzioni per medici e centri sanitari che somministreranno il ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’agenzia statunitense per i farmaci, la Food and Drug Administration (Fda), è alle prese con gli ultimi passaggi prima di daredi emergenza alcontro il Covid-19 dellaBioNtech. La notizia coinvolge per ora solo glied è stata riportata dal New York Times che ha spiegato che l’Fda punta a dare il viagià oggi, venerdì, nella serata americana, lain Italia. «Potremo vedere le prime persone vaccinate già lunedì o martedi della prossima settimana», ha detto il ministro della Sanità, Alex Azar in una intervista alla Abc. In queste ore le autorità sanitarie che lavorano con il governo stanno così mettendo a punto i documenti necessari. Tra questi, le istruzioni per medici e centri sanitari che somministreranno il ...

Rinaldi_euro : Gli hacker rubano all’EMA i segreti del vaccino BioNTech-Pfizer – - fanpage : Coronavirus Campania, De Luca: “A Natale bloccati anche gli spostamenti tra i Comuni” #11dicembre - fattoquotidiano : Coronavirus, “la scienza non è un juke box”. Ecco perché va in onda la rissa fra gli esperti. L’inchiesta su FQ Mil… - Lunababaccetto : RT @benq_antonio: #Dimaio 'faccio come gli ex presidenti degli Stati uniti mi faccio vaccinare in diretta 'e vaccinero' tutto il mondo!!… - GiorgioAntonel1 : RT @ErmannoKilgore: Adesso per gli esterofili va di moda il #Gisppone ... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli CORONAVIRUS: gli UOMINI rischiano la TERAPIA INTENSIVA più delle Donne, due STUDI SPIEGANO il motivo iLMeteo.it Ada Alberti, lutto a Pomeriggo 5. Barbara D'Urso annuncia: «Non è in diretta, ha perso anche il papà»

Lutto a Pomeriggio 5 ed è Barbara D'Urso ad annunciare che l'astrologa Ada Alberti, presenza fissa il venerdì, non può collegarsi in diretta per il consueto oroscopo ...

Addio all'assicuratore Franco Piani: dopo il contagio era stato ricoverato in ospedale

MANZANO. Altro lutto nel Manzanese per una morte seguita al contagio da coronavirus. È scomparso mercoledì a 62 anni Franco Piani, agente assicurativo molto conosciuto nella comunità locale – e non so ...

Lutto a Pomeriggio 5 ed è Barbara D'Urso ad annunciare che l'astrologa Ada Alberti, presenza fissa il venerdì, non può collegarsi in diretta per il consueto oroscopo ...MANZANO. Altro lutto nel Manzanese per una morte seguita al contagio da coronavirus. È scomparso mercoledì a 62 anni Franco Piani, agente assicurativo molto conosciuto nella comunità locale – e non so ...