Calenda: 'Se non rispettano lo stato di diritto Polonia e Ungheria fuori dalla Ue' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Parole nette, visto che tra tanti aspetti criticabili il leader di Azione non ha quello di andare diretto al punto. ''Il compromesso raggiunto per sbloccare la trattativa sul bilancio europeo e sul ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) Parole nette, visto che tra tanti aspetti criticabili il leader di Azione non ha quello di andare diretto al punto. ''Il compromesso raggiunto per sbloccare la trattativa sul bilancio europeo e sul ...

CarloCalenda : Domanda: “Governo ha problemi di contatto con la realtà o di comunicazione?”. Risposta: “Calenda attacca il Governo… - bendellavedova : .@Piu_Europa e @Azione_it non voteranno la risoluzione di maggioranza sul #mes, reticente, contraddittoria e piena… - Elio51309224 : @repubblica Non capisco Renzi e calenda perché stanno ancora a sinistra ????????????????????????????Gentaglia - AlessioAttanas7 : @MaxCi65 @latrell1972 @CarloCalenda Il fatto non è che non c'è bisogno che gl scappellotti vengano dati sul serio,… - Mingucc : RT @Moonlightshad1: In due non arrivano al 5% ma tutti i giorni scavano come la goccia nella roccia solo per demolire il governo senza dare… -