Calciomercato Cagliari: si riapre la pista Nainggolan? Le ultime (Di venerdì 11 dicembre 2020) Calciomercato Cagliari: si riapre improvvisamente la pista Radja Nainggolan? Il presidente Giulini farà un tentativo a gennaio L’affare Nainggolan si era bruscamente interrotto la scorsa estate con un nulla di fatto: incongruenza tra l’offerta del Cagliari e le richieste del club milanese. Il presidente Giulini qualche settimana fa aveva dichiarato un capitolo chiuso la trattativa per il centrocampista belga. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, la pista che porta al Ninja si sarebbe riaperta: il Cagliari ha già l’accordo con il giocatore da questa estate, mentre il club nerazzurro potrebbe abbassare il costo del cartellino in virtù di una nuova frattura con mister Conte. Infatti, il rilancio di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020): siimprovvisamente laRadja? Il presidente Giulini farà un tentativo a gennaio L’affaresi era bruscamente interrotto la scorsa estate con un nulla di fatto: incongruenza tra l’offerta dele le richieste del club milanese. Il presidente Giulini qualche settimana fa aveva dichiarato un capitolo chiuso la trattativa per il centrocambelga. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, lache porta al Ninja si sarebbe riaperta: ilha già l’accordo con il giocatore da questa estate, mentre il club nerazzurro potrebbe abbassare il costo del cartellino in virtù di una nuova frattura con mister Conte. Infatti, il rilancio di ...

angeloinitaly : RT @fcin1908it: Nainggolan, accordo con il Cagliari: a gennaio nuovo assalto. E questa volta l'Inter... - - passione_inter : Il Cagliari non molla e sogna ancora Nainggolan: nuovo tentativo a gennaio. Inter più 'morbida'? -… - fcin1908it : Nainggolan, accordo con il Cagliari: a gennaio nuovo assalto. E questa volta l'Inter... - - sportal_it : Mercato Cagliari, il consiglio di Pavoletti per gennaio - calciomercatoit : ?? #Inter, novità per il ritorno di #Nainggolan a #Cagliari: si chiude a gennaio? ??#CMITmercato -