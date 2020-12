Bettini: 'Senza Italia Viva il Governo non avrebbe più i numeri per andare avanti' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Parla di un possibile ritorno alle urne Goffredo Bettini, consigliere politico del segretario del Pd Nicola Zingaretti, nel suo appello all'unità nell'intervista concessa al Corriere della Sera . Non ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) Parla di un possibile ritorno alle urne Goffredo, consigliere politico del segretario del Pd Nicola Zingaretti, nel suo appello all'unità nell'intervista concessa al Corriere della Sera . Non ...

globalistIT : - laltrodiego : •#Bettini: 'In caso di crisi urne inevitabili. Senza #ItaliaViva governo non ha i numeri' •#renzi: 'NO! se c'è una… - ale_poggia : @DarioNardella @angelidelbello @tg1 @Alessia_Bettini Ma che te ridi che senza turismo falliamo in 3 balletti ?? - sigfrida77 : @mariolavia Futuro? Donne sempre troppo poche? Gli altri, politici d'annata (andata a male), che han già fatto trop… - emmecap : @matteorenzi, inventati qualcosa per mettere fuori gioco quei 4 sbandati 5s, parte della lega, la meloni, francesch… -

Ultime Notizie dalla rete : Bettini Senza Bettini: "In caso di crisi urne inevitabili". Renzi: "No, scommetto su altro" L'HuffPost Bettini: "Senza Italia Viva il Governo non avrebbe più i numeri per andare avanti"

Goffredo Bettini al Corriere: “Se dovesse implodere, urne inevitabili”. “Sulla proposta che la maggioranza dovrà approvare in Parlamento” sul Recovery Plan “occorre una ...

Crisi di governoBettini vede il rischio elezioni, Renzi scommette sulla maggioranza parlamentare

Il consigliere di Zingaretti al Corriere dice che se l’esecutivo implode si va alle urne. Il leader di Italia Viva sul Messaggero prevede che invece che per le politiche si voterà solo nel 2023 ...

Goffredo Bettini al Corriere: “Se dovesse implodere, urne inevitabili”. “Sulla proposta che la maggioranza dovrà approvare in Parlamento” sul Recovery Plan “occorre una ...Il consigliere di Zingaretti al Corriere dice che se l’esecutivo implode si va alle urne. Il leader di Italia Viva sul Messaggero prevede che invece che per le politiche si voterà solo nel 2023 ...