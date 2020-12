Batwoman | Javicia Leslie è la prima eroina nera nel trailer È tempo di essere potenti

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 dicembre 2020)fa il suo debutto nei panni dellaBatowmanneldella seconda stagione della serie The CW. Gotham City ha una nuova vigilante. The CW ha lanciato ildella seconda stagione diche vede un avvicendamento: dopo l'uscita di scena di Ruby Rose, facciamo la conoscenza dellaversionelive action dell', interpretata da. L'attrice interpreta la nuova incarnazione di, Ryan Wilder. nella vediamo mettere in guardia l'alleato della precedente, Luke Fox, mentre gli dice "Non uccidermi, ma ho apportato alcune modifiche", riferendosi al nuovo ...