Barbara D’Urso si confessa: “Votavo per il partito comunista. Pronta a scendere in politica” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic – I compagni si mettano l’anima in pace: la regina del salotto tivvù berlusconiano, il simbolo dei sentimenti e del dolore un tanto al chilo, colei che insieme a Salvini ha recitato il rosario in diretta, è roba loro. Sì perché Barbara D’Urso in una intervista concessa al settimanale Oggi ha parlato chiaramente delle sue simpatie politiche: “Votavo per il partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”. Barbara D’Urso: una comunista con Berlusconi Altro che allusioni alla discesa in campo in stile Berlusconi, come titolato da diversi giornali in queste ore. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic – I compagni si mettano l’anima in pace: la regina del salotto tivvù berlusconiano, il simbolo dei sentimenti e del dolore un tanto al chilo, colei che insieme a Salvini ha recitato il rosario in diretta, è roba loro. Sì perchéin una intervista concessa al settimanale Oggi ha parlato chiaramente delle sue simpatie politiche:per ilquando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte diin politica, prima o poi lo farò”.: unacon Berlusconi Altro che allusioni alla discesa in campo in stile Berlusconi, come titolato da diversi giornali in queste ore. La ...

