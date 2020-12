Avellino, infortunio De Francesco: ecco l’esisto degli esami strumentali (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Gli infortuni purtroppo fanno parte del mestiere e dobbiamo accettarli, anche se è dura! Si torna nel 2021, non vedo l’ora”. E’ stato questo il messaggio postato sul profilo Instagram dal centrocampista dell’Avellino, Alberto De Francesco. L’ex Reggina ha dovuto lasciare il campo anzitempo domenica scorsa al 44? del primo tempo contro la Virtus Francavilla. Nella giornata di oggi è arrivato il risultato degli esami strumentali: “L’Us Avellino il calciatore Alberto De Francesco, dopo aver accusato un risentimento muscolare durante la gara Virtus Francavilla – Avellino, ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato uno stiramento al flessore della coscia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Gli infortuni purtroppo fanno parte del mestiere e dobbiamo accettarli, anche se è dura! Si torna nel 2021, non vedo l’ora”. E’ stato questo il messaggio postato sul profilo Instagram dal centrocampista dell’, Alberto De. L’ex Reggina ha dovuto lasciare il campo anzitempo domenica scorsa al 44? del primo tempo contro la Virtus Francavilla. Nella giornata di oggi è arrivato il risultato: “L’Usil calciatore Alberto De, dopo aver accusato un risentimento muscolare durante la gara Virtus Francavilla –, ha praticatoche hanno evidenziato uno stiramento al flessore della coscia ...

