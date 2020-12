Assolto per “delirio di gelosia”, la psicologa: «Diverso dal delitto d’onore» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il pm aveva chiesto l’ergastolo. Il processo, in Corte d’Assise a Brescia, è finito con l’assoluzione. Il caso è quello di un femminicidio. Antonio Gozzini, 80 anni, accusato di aver ucciso la moglie Cristina Maioli, il 4 ottobre del 2019, è stato assolto perché ritenuto incapace di intendere e volere per un totale vizio di mente avendo colpito durante «un delirio di gelosia». Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il pm aveva chiesto l’ergastolo. Il processo, in Corte d’Assise a Brescia, è finito con l’assoluzione. Il caso è quello di un femminicidio. Antonio Gozzini, 80 anni, accusato di aver ucciso la moglie Cristina Maioli, il 4 ottobre del 2019, è stato assolto perché ritenuto incapace di intendere e volere per un totale vizio di mente avendo colpito durante «un delirio di gelosia».

