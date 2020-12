Anna Valle, sui social un fake: 'Dal colon irritabile alle liti con Barbara D'Urso, non riesco a fermarlo' (Di venerdì 11 dicembre 2020) 'Non ho mai avuto un profilo social '. Lo dice a chiare lettere Anna Valle , dopo che qualche giorno fa una sua ipotetica malattia ha fatto il giro del web. Qualcuno si spaccia per l'attrice, scrive ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) 'Non ho mai avuto un profilo'. Lo dice a chiare lettere, dopo che qualche giorno fa una sua ipotetica malattia ha fatto il giro del web. Qualcuno si spaccia per l'attrice, scrive ...

