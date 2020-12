Andrea De Carlo | lo scrittore cittadino del mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020)Denasce a Milano l’11 Dicembre del 1952. Suo padre è il famoso architetto genovese di origini siculo/cilene GianDe, amico di Elio Vittorini, sua madre è una traduttrice. In tutte le biografie scritte su di lui, è definito, regista, fotografo, musicista e pittore italiano. Come lui stesso afferma tuttavia, l’arte che gli è più congeniale e per la quale è conosciuto e amato, è rappresentata dalla scrittura.Deè uno, ed è proprio per scrivere che si interessa anche ad altri linguaggi artistici che altro non sono che un’espressione della sua sfaccettata personalità. “Frequentare altri linguaggi mi interessa, mi diverte, e contribuisce a tenere aperti i miei orizzonti e sempre viva la scrittura, ...