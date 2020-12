Ambiente: in Lombardia più arresti di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia messe insieme (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel 2019 aumentano i reati contro l'Ambiente : sono 34.648 quelli accertati, alla media di 4 ogni ora, con un incremento del +23.1% rispetto al 2018. Il ciclo del cemento è al primo posto fra le attività... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel 2019 aumentano i reati contro l': sono 34.648 quelli accertati, alla media di 4 ogni ora, con un incremento del +23.1% rispetto al 2018. Il ciclo del cemento è al primo posto fra le attività...

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Lombardia Ambiente: in Lombardia più arresti di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia messe insieme Gazzetta del Sud Un reato contro l’ambiente ogni 15 minuti

Reati ambientali: in Lombardia più arresti di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia messe insieme

