Alice in Borderland su Netflix | il manga di Haro Aso diventa una serie violenta e disturbante sul mondo dei videogiochi

Dopo il successo in Giappone sia sotto forma di manga che di anime, debutta Alice in Borderland su Netflix con un nuovo adattamento, stavolta live action. Scritto e illustrato da Haro Aso, il fumetto giapponese è stato pubblicato dal 2010 al 2016 riscuotendo una grande accoglienza da parte del pubblico. Il titolo è un chiaro riferimento al classico Alice in Wonderland, ossia Alice nel Paese delle Meraviglie, ma di "meraviglioso" ha ben poco. Immaginate di poter vivere all'interno di un videogioco di sopravvivenza. Il sogno per ogni appassionato, un incubo per chi non conosce tutte le regole del genere. I protagonisti sono Arisu, Karube e Segawa, un trio di adolescenti annoiati e svogliati, che preferiscono passare le loro giornate a divertirsi. Un giorno, ...

