Addio a Kim Ki-duk, è morto per il Covid-19 il regista sudcoreano celebre per Ferro 3 – La casa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lutto nel mondo del cinema, a causa delle complicazioni legate al Covid-19 è morto il grande regista sudcoreano, Kim Ki-duk. L'artista è scomparso in Lettonia, dove sembra si fosse recato nei giorni scorsi per l'acquisto di una casa nella località marittima di Jurmala. A darne notizia il sito lettone Delfi.lt. Kim Ki-duk era arrivato in Lettonia il 20 novembre ma da alcuni giorni il suo entourage aveva del tutto perso i contatti. Kim Ki-duk, gli inizi della carriera Kim Ki-duk era nato il 20 dicembre 1960 a Bonghwa, nel nord di Gyeongsang, nella Corea del Sud. A nove anni si trasferisce a Seoul e frequenta una scuola professionale per poter lavorare nel settore agricolo. Problemi occorsi in famiglia lo costringono ad abbandonare gli studi e ad arruolarsi, quindi, nell'esercito. L'esperienza militare ...

