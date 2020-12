Zona Gialla, la Campania dovrà attendere: cambio di colore il 20 dicembre? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSembrava poter essere domani il grande giorno per la Campania. Il ritorno in Zona Gialla, invece, sarà molto probabilmente rimandato di un’altra settimana. Stando alle indiscrezioni che arrivano da Palazzo Santa Lucia, il Ministero della Salute dovrebbe confermare la Zona arancione almeno fino al 20 dicembre. Un rumor iniziato a circolare nella giornata di oggi, caldeggiato anche da un sibilino post di Clemente Mastella. “Zona Gialla da noi fin da quando? Me lo chiedono in tanti. Io credo, anzi immagino, che vi entreremo tra il 19 ed il 20“, ha scritto questo pomeriggio sul proprio profilo facebook il sindaco di Benevento. Una previsione che dovrebbe trovare conferma nei prossimi giorni, con il ministro Roberto Speranza che dovrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSembrava poter essere domani il grande giorno per la. Il ritorno in, invece, sarà molto probabilmente rimandato di un’altra settimana. Stando alle indiscrezioni che arrivano da Palazzo Santa Lucia, il Ministero della Salute dovrebbe confermare laarancione almeno fino al 20. Un rumor iniziato a circolare nella giornata di oggi, caldeggiato anche da un sibilino post di Clemente Mastella. “da noi fin da quando? Me lo chiedono in tanti. Io credo, anzi immagino, che vi entreremo tra il 19 ed il 20“, ha scritto questo pomeriggio sul proprio profilo facebook il sindaco di Benevento. Una previsione che dovrebbe trovare conferma nei prossimi giorni, con il ministro Roberto Speranza che dovrebbe ...

