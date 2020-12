Young Boys-Cluj 2-1: vittoria in rimonta per gli svizzeri (Di giovedì 10 dicembre 2020) Young Boys-Cluj 2-1. Questo il risultato del match, valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League, disputatosi giovedì 10 dicembre 2020 alle 18.55 allo Stade de Suisse Wankdorf Nationalstadion. I padroni di casa rimontano lo svantaggio iniziale e si qualificano ai sedicesimi come secondi. Nell’altro match del girone il CSKA Sofia ha superato per 3 a 1 la Roma, già qualificata ai sedicesimi di finale. La classifica finale del gruppo A è dunque: Roma 13, Young Boys 10, Cluj 5, CSKA Sofia 5. La partita si è decisa nei minuti finali: all’84’ il Cluj è andato in vantaggio con Gabriel Debeljuh, a cui Nsame ha risposto al 93?. Nei minuti di recupero la rete di Guadino ha spento definitivamente le speranze dei romeni. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020)2-1. Questo il risultato del match, valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League, disputatosi giovedì 10 dicembre 2020 alle 18.55 allo Stade de Suisse Wankdorf Nationalstadion. I padroni di casano lo svantaggio iniziale e si qualificano ai sedicesimi come secondi. Nell’altro match del girone il CSKA Sofia ha superato per 3 a 1 la Roma, già qualificata ai sedicesimi di finale. La classifica finale del gruppo A è dunque: Roma 13,10,5, CSKA Sofia 5. La partita si è decisa nei minuti finali: all’84’ ilè andato in vantaggio con Gabriel Debeljuh, a cui Nsame ha risposto al 93?. Nei minuti di recupero la rete di Guadino ha spento definitivamente le speranze dei romeni. ...

