X Factor 2020 la finale: i video dei duetti della prima manche (Di giovedì 10 dicembre 2020) X Factor 2020 finale: Blind duetta con Emma Marrone, cantano "La Fine" di Tiziano Ferro e Nesli. Il video dell'esibizione nella puntata di giovedì 10 dicembre 2020. Giovedì 10 dicembre 2020 è tempo di scoprire il vincitore di X Factor 2020, con la puntata finale in onda alle 21:15 su Sky Uno e su TV8. I concorrenti sono ovviamente in 4, uno per ogni giudice, per questo quest'anno funzionerà diversamente. Nella prima manche infatti i ragazzi non si sono esibiti con un medley e in un duetto con ospite, ma hanno cantato insieme con il loro giudice. I quattro finalisti hanno cantato con i loro giudici in questo ordine. I Little Pieces of Marmelade hanno cantato "Veleno" degli Afterhours, con Manuel ...

