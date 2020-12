Vince la linea Merkel. L’Europa sblocca il Recovery Fund (Di giovedì 10 dicembre 2020) Les jeux sont faits. L’Europa supera divisioni e ostacoli e per una volta mantiene le promesse della vigilia. Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles ha finalmente raggiunto l’accordo per il bilancio pluriennale che guarda al 2027, senza il quale non sarebbe stato possibile mettere in moto il Recovery Fund, che vale la rinascita europea. Caduto, dunque e definitivamente, il veto di Polonia e Ungheria sullo stato di diritto che teneva in ostaggio L’Europa e il suo piano da 750 miliardi. Tutto merito della mediazione tedesca, che ieri aveva spianato la strada all’intesa, grazie alla quale la Polonia ha ottenuto la riscrittura delle clausole che legavano la concessione degli aiuti al rispetto dei diritti fondamentali. Adesso, il Recovery Fund può davvero entrare in azione e l’Ue ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Les jeux sont faits.supera divisioni e ostacoli e per una volta mantiene le promesse della vigilia. Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles ha finalmente raggiunto l’accordo per il bilancio pluriennale che guarda al 2027, senza il quale non sarebbe stato possibile mettere in moto il, che vale la rinascita europea. Caduto, dunque e definitivamente, il veto di Polonia e Ungheria sullo stato di diritto che teneva in ostaggioe il suo piano da 750 miliardi. Tutto merito della mediazione tedesca, che ieri aveva spianato la strada all’intesa, grazie alla quale la Polonia ha ottenuto la riscrittura delle clausole che legavano la concessione degli aiuti al rispetto dei diritti fondamentali. Adesso, ilpuò davvero entrare in azione e l’Ue ...

Il cortometraggio di fiction “Eggshell” di Ryan William Harris (Italia/Irlanda, 2020) vince la seconda edizione del Premio Ermanno Olmi destinato a promuovere e valorizzare i cortometraggi di giovani ...

