Vaccino Pfizer, pubblicati i dati: test su 43.548 persone. “Efficacia tra il 90,3 e il 97,6%” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono pubblici i risultati di fase del Vaccino Pfizer-BioNtech, già autorizzato in Gran Bretagna e Canada. Risulta efficace al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%) il Vaccino anti Covid-19 che è stato “sperimentato” su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il Vaccino, (indicato con la sigliaBNT162b2) e metà il placebo. I risultati sono pubblicati sul New England Journal of Medicine. Fra gli eventi avversi si sono osservati dolore nel sito dell’infezione, da lieve a moderato e temporaneo, affaticamento e mal di testa. L’incidenza di eventi avversi gravi è stata bassa ed è risultata simile nei gruppi che hanno ricevuto il Vaccino e in quelli che hanno ricevuto il placebo. Lo studio su Nejm L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono pubblici i risultati di fase del-BioNtech, già autorizzato in Gran Bretagna e Canada. Risulta efficace al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%) ilanti Covid-19 che è stato “sperimentato” su 43.548, metà delle quali hanno ricevuto il, (indicato con la sigliaBNT162b2) e metà il placebo. I risultati sonosul New England Journal of Medicine. Fra gli eventi avversi si sono osservati dolore nel sito dell’infezione, da lieve a moderato e temporaneo, affaticamento e mal dia. L’incidenza di eventi avversi gravi è stata bassa ed è risultata simile nei gruppi che hanno ricevuto ile in quelli che hanno ricevuto il placebo. Lo studio su Nejm L'articolo proviene da Il Fatto ...

