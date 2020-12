Uccise la moglie a martellate Assolto | E stato delirio di gelosia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Arriva una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Un uomo di 80 anni è, perché in preda adiquando ha ucciso lae pugnalate. La Corte d’assise ha pronunciato una sentenza di assoluzione, “per totale vizio di mente” Segui su affaritaliani.it

Con questa motivazione la Corte d'Assise di Brescia ha chiuso il processo nei confronti di Antonio Gozzini, il 70enne che l’anno scorso uccise a coltellate nel sonno sua moglie, Cristina Maioli,...

Si è chiuso così il processo davanti alla Corte d'Assise di Brescia a carico di Antonio Gozzini, 70enne che un anno fa in città uccise la moglie Cristina Maioli, insegnante di scuola superiore che...

