True Blood tornerà con un revival: le prime informazioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) È in arrivo un nuovo True Blood. HBO è al lavoro su un revival, ma probabilmente non vedremo il ritorno di nessun attore del vecchio cast. Leggi su nospoiler (Di giovedì 10 dicembre 2020) È in arrivo un nuovo. HBO è al lavoro su un, ma probabilmente non vedremo il ritorno di nessun attore del vecchio cast.

UniMoviesBlog : Il creatore di Riverdale dietro lo sviluppo del reboot di #TrueBlood - lavitamigliore3 : @bohemiennepao Io non ho mai più avuto fiducia nei finali di stagione grazie al trauma di True Blood ?? c'è stato di… - bohemiennepao : @WordOnAWing_ Ho i brividi. True Blood, l'alternativa per noi cinici a vampiri sbrilluccicosi e a telenovelas, che… - bohemiennepao : Col cuore. Avete rotto il cazzo. Inventate storie nuove. True Blood non si tocca. - DiTeleblog : Un altro reboot...era necessario? #HBO #TrueBlood -

Ultime Notizie dalla rete : True Blood CSI: Vegas, il progetto di serie evento revival va avanti su CBS con William Petersen e Jorja Fox Dituttounpop True Blood: Stephen Moyer parla del possibile revival ...

Attenzione fan di True Blood, forse sta per arrivare un revival! A lanciare “la bomba” è stato l’attore, regista e produttore cinematografico britannico Stephen Moyer (Devil’s Knot – Fino a prova...

True Blood: Stephen Moyer parla del possibile revival ...

True Blood: Stephen Moyer parla del possibile revivalTelefilm Central Attenzione fan di True Blood, forse sta per arrivare un revival! A lanciare “la bomba” è stato l’attore, regista e produttore cinematografico britannico Stephen Moyer (Devil’s Knot – Fino a prova contraria, Zona d’ombra – Concussion) durante una recente intervista a Digital Spy.

Allan Hyde tornerà in True Blood - ComingSoon.it

Un altro volto familiare visiterà Bon Temps quando True Blood tornerà in onda sulla HBO con la quarta stagione: Allan Hyde. Ad annunciarlo è stato Alan Ball in persona. Hyde aveva interpretato ...

Attenzione fan di True Blood, forse sta per arrivare un revival! A lanciare “la bomba” è stato l’attore, regista e produttore cinematografico britannico Stephen Moyer (Devil’s Knot – Fino a prova...True Blood: Stephen Moyer parla del possibile revivalTelefilm Central Attenzione fan di True Blood, forse sta per arrivare un revival! A lanciare “la bomba” è stato l’attore, regista e produttore cinematografico britannico Stephen Moyer (Devil’s Knot – Fino a prova contraria, Zona d’ombra – Concussion) durante una recente intervista a Digital Spy.Un altro volto familiare visiterà Bon Temps quando True Blood tornerà in onda sulla HBO con la quarta stagione: Allan Hyde. Ad annunciarlo è stato Alan Ball in persona. Hyde aveva interpretato ...