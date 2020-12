Tommaso Zorzi: “Chiara Ferragni genio, Giulia De Lellis? Sa di essere ignorante ma usa bene i social” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tommaso Zorzi, protagonista indiscusso di questo GF Vip, prima del suo ingresso nella spiata Casa di Cinecittà ha registrato una lunga intervista per Seconda Vita, il programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia e che ha ufficialmente preso il via nella prima serata di ieri di Real Time. Tommaso Zorzi dice la sua su Chiara... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 10 dicembre 2020), protagonista indiscusso di questo GF Vip, prima del suo ingresso nella spiata Casa di Cinecittà ha registrato una lunga intervista per Seconda Vita, il programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia e che ha ufficialmente preso il via nella prima serata di ieri di Real Time.dice la sua su Chiara... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Della fashion blogger per antonomasia, che di recente è stata insignita del prestigiosissimo Ambrogino d’oro, Tommaso Zorzi ha fatto un sentito elogio. “ Chiara Ferragni è un genio, penso sia la...

Chiara Ferragni ha approfittato dell'ultima serata di apertura dei musei per visitare la Pinacoteca di Brera con il figlio Leone. Le foto scattate al museo sono finite sul suo feed di Instagram, dove non sono passate inosservate. Tra tanti cuori e complimenti è spuntata infatti una critica, alla quale l'influencer ha risposto così...

Chiara Ferragni ha approfittato dell'ultima serata di apertura dei musei per visitare la Pinacoteca di Brera con il figlio Leone. Le foto scattate al museo sono finite sul suo feed di Instagram ...

