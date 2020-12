Sparta Praga-Milan | programma e telecronisti Sky Europa League 2020 2021

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ile isu Sky di, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di. Qualificazione già ottenuta dai rossoneri, che però dovranno fare in modo di vincere in terra ceca per sperare di arrivare primi: sarà decisivo il contemporaneo match tra Lille e Celtic. Calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 10 dicembre.sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Daniele Adani. SportFace.

