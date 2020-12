Si allarga l’inchiesta Gregoretti. Agli atti le carte su altri 140 sbarchi. Faro del gip sulla legittimità dei decreti Salvini. Sabato a Catania attesa la testimonianza di Conte (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo una lunga pausa, riprende con un colpo di scena il procedimento a carico di Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti. In vista dell’udienza di Sabato e con una mossa a sorpresa, il giudice per le indagini preliminari di Catania, Nunzio Sarpietro, ha chiesto e ottenuto dal Viminale una lunga serie di documenti e atti relativi ad altri 140 sbarchi che sono avvenuti sulle coste italiane sia nei mesi in cui il Capitano, indagato per sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio, ha rivestito il ruolo di ministro dell’Interno che in quelli avvenuti dopo il passaggio di consegne con Luciana Lamorgese. Stando a quanto trapela, il magistrato si starebbe concentrando soprattutto su 5 casi che riguardano migranti salvati dalle navi delle numerose ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo una lunga pausa, riprende con un colpo di scena il procedimento a carico di Matteosul caso della nave. In vista dell’udienza die con una mossa a sorpresa, il giudice per le indagini preliminari di, Nunzio Sarpietro, ha chiesto e ottenuto dal Viminale una lunga serie di documenti erelativi ad140che sono avvenuti sulle coste italiane sia nei mesi in cui il Capitano, indagato per sequestro di persona e omissione d’d’ufficio, ha rivestito il ruolo di ministro dell’Interno che in quelli avvenuti dopo il passaggio di consegne con Luciana Lamorgese. Stando a quanto trapela, il magistrato si starebbe concentrando soprattutto su 5 casi che riguardano migranti salvati dalle navi delle numerose ...

infoitinterno : Arresto Genovese, l'inchiesta si allarga: indagata anche l'ex fidanzata. Spuntano altri presunti abusi - unaresistencia : RT @ilgiornale: Si allarga a macchia d'olio sull'imprenditore Genovese in carcere per aver stuprato una ragazza 18enne. A Live Non è la d'U… - ilgiornale : Si allarga a macchia d'olio sull'imprenditore Genovese in carcere per aver stuprato una ragazza 18enne. A Live Non… - mattino5 : 'C'è stato un imbroglio un illecito commesso da un'università che ha avuto già problemi per falso ideologico. io mi… - petrosino8 : Luis Suarez: si allarga l'inchiesta per l'esame farsa del calciatore uruguaiano. Coinvolta anche la…… -

Ultime Notizie dalla rete : allarga l’inchiesta Renzi: «Bene la disponibilità di Berlusconi. La maggioranza si può allargare» Corriere della Sera