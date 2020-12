Sbancano l'Euromillions e regalano i soldi: due coniugi nordirlandesi offrono in beneficenza la loro maxivincita (Di giovedì 10 dicembre 2020) Hanno vinto la Lotteria di Capodanno in Inghilterra , incassando 114,9 milioni di sterline (127 milioni di euro). La metà di quei soldi è andata in regali, donazioni, beneficenza. A fare questa scelta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) Hanno vinto la Lotteria di Capodanno in Inghilterra , incassando 114,9 milioni di sterline (127 milioni di euro). La metà di queiè andata in regali, donazioni,. A fare questa scelta ...

Frances e Patrick Connelly hanno incassato 127 milioni. Li hanno condivisi con familiari e amici e li hanno donati a poveri e malati. Prima di Natale distribuiranno regali a chi passa le feste in ospe ...

Vincono una fortuna al lotto la regalano ai più bisognosi

LA STORIA/1PARIGI Frances e Patrick Connelly si sono dati una regola: «Una volta fatto il bonifico, dei soldi non parliamo più». E di bonifici ne hanno fatti tanti dal primo gennaio 2019, ...

Sbancano l'Euromillions e regalano i soldi, due coniugi nordirlandesi offrono in beneficenza la loro maxivincita Frances e Patrick Connelly hanno incassato 127 milioni. Li hanno condivisi con familiari e amici e li hanno donati a poveri e malati. Prima di Natale distribuiranno regali a chi passa le feste in ospedale

