Saronno | falsi letturisti in azione al Prealpi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il sito diServizi e l'Amministrcomunale saronnese hanno fatto sapere che nella zonadella città si aggirano dei, non indicati dalla SocietàServizi S.p.A. Suonano alle porte dei cittadini dicendo di fare attenzione alla condizione dell'acqua, che non risulterebbe potabile perché inquinata o scuse simili, solo ed esclusivamente per

SARONNO – Avrebbero “colpito” in questi giorni al quartiere Prealpi, periferia nord saronnese. Ora l’ex municipalizzata Saronno servizi lancia l’allarme, riferendo di ...SARONNO / ORIGGIO – Truffatori senza scrupoli in azione nel Saronnese, cercavano di rifilare agli anziani falsi prodotti anti-covid. Il Comune di Origgio l’ha saputo ed ha emesso un ...Falsi letturisti a Saronno Citofonano, si presentano come addetti alla lettura del contatore e, una volta in casa, con qualche scusa riescono a truffare il malcapitato di turno. Un inganno ormai noto ma purtroppo ancora molto diffuso, e in cui troppi cadono convinti di aprire la propria porta a un tecnico incaricato.Truffe porta a porta a Saronno, ecco il falsi letturisti del gas. Di. RSa - 10/12/2020. 0. 0. SARONNO – Avrebbero “colpito” in questi giorni al quartiere Prealpi, periferia nord saronnese.Si aggirano falsi letturisti, AVVISTATI IN ZONA PREALPI A SARONNO, non sono incaricati dalla Società Saronno Servizi S.p.A..