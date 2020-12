Rossi e il Mundial 82 Gianni Brera fece l’elogio del “Santo Catenaccio”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Repubblica il 13 luglio 1982 mette in pagina il primo commento disul trionfo dell’Italia di Bearzot alspagnolo. Un pezzo meraviglioso nel quale il celebre giornalista tesse le lodi di Paolo, morto oggi a 64 anni, e soprattutto del. Un articolo a suo modo attualissimo.scrive di una “vittoria limpida, pulita, neppure venuta dal caso, bensì da un’applicazione soltanto logica (a posteriori!) del modulo che ti è proprio, e in tutto il mondo viene chiamato all’italiana”. Di Bearzot “bravissimo e un po’ fissato Ct” che “straparlava da anni di imporre il proprio gioco. Ha tentato di farlo e si è amaramente accorto di non averne”. “Il Ct è stato gloriosamente costretto a smentirsi. Ha impostato partita difensiva con ...

Paolo Rossi è morto all'età 64 anni. Il calcio piange l'eroe del Mundial 82. La notizia è giunta nella notte tra mercoledì e giovedì. La moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice ... È morto Paolo Rossi, l'eroe del Mundial 1982 vinto dalla Nazionale italiana. Pablito aveva 64 anni. Nato a Prato il 23 settembre 1956, il campione del mondo ha giocato con il Como, la Lanerossi ...