sportli26181512 : Robinho, confermati 9 anni di carcere per violenza sessuale: L'ex calciatore del Milan condannato dalla Corte d'app… - NuovoSud : Violenza sessuale, in Appello confermati 9 anni all'ex calciatore del Milan Robinho - dony_3 : @Robinho_tj 'Se questi dati basati sui furetti saranno confermati sull’uomo, i pazienti Covid trattati con questo f… -

Ultime Notizie dalla rete : Robinho confermati

La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata: entrambi gli imputati sono stati condannati a versare in solido 60 mila euro alla vittima di origine albanese.L’ex giocatore del Milan Robinho è stato condannato in appello a 9 anni di carcere per violenza sessuale insieme a un complice ...(ANSA) - MILANO, 10 DIC - La Corte d'appello di Milano ha confermato le condanne a 9 anni di carcere per l'ex giocatore del Milan Robinho, al secolo Robson de Souza Santos, e per un suo amico, Ricardo ...