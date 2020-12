Prince of Persia Le Sabbie del Tempo remake rinviato (Di giovedì 10 dicembre 2020) È lunga la lista dei titoli che hanno visto i team di sviluppo costretti al rinvio in questo sciagurato 2020. The Last of Us Part II, Halo Infinite e Cyberpunk solo per citarne alcuni. Nelle ultime ore a questa lista si aggiunge anche il remake del capolavoro di UbiSoft, Prince of Persia The Sands of Time. Con un comunicato sulle pagine ufficiali, il team fa leva sul fatto che il 2020 è stato un anno complicato (il che è sicuramente vero) ma siamo convinti che i problemi del rinvio siano dovuti agli evidenti difetti tecnici che il gioco mostrava al momento della presentazione. Si parla di un rinvio molto leggero, se si considera anche ciò cui siamo abituati in ambito rinvii. Il lancio del gioco che doveva essere il 21 gennaio è invece slittato al 18 marzo. An update from the Prince of ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) È lunga la lista dei titoli che hanno visto i team di sviluppo costretti al rinvio in questo sciagurato 2020. The Last of Us Part II, Halo Infinite e Cyberpunk solo per citarne alcuni. Nelle ultime ore a questa lista si aggiunge anche ildel capolavoro di UbiSoft,ofThe Sands of Time. Con un comunicato sulle pagine ufficiali, il team fa leva sul fatto che il 2020 è stato un anno complicato (il che è sicuramente vero) ma siamo convinti che i problemi del rinvio siano dovuti agli evidenti difetti tecnici che il gioco mostrava al momento della presentazione. Si parla di un rinvio molto leggero, se si considera anche ciò cui siamo abituati in ambito rinvii. Il lancio del gioco che doveva essere il 21 gennaio è invece slittato al 18 marzo. An update from theof ...

