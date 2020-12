Paolo Rossi, tutto l’amore della moglie Federica Cappelletti: «Per sempre» (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Non ci sarà mai nessuno come te. Unico, speciale, dopo te il niente assoluto». Con poche ma intense parole, Federica Cappelletti ricorda l’uomo che è stato al suo fianco per oltre vent’anni, Paolo Rossi. Se n’è andato a causa di una grave malattia – a 64 anni – e la moglie gli ha dedicato dei teneri omaggi social, pubblicando due foto in cui sono insieme durante il loro ultimo viaggio alle Maldive. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Non ci sarà mai nessuno come te. Unico, speciale, dopo te il niente assoluto». Con poche ma intense parole, Federica Cappelletti ricorda l’uomo che è stato al suo fianco per oltre vent’anni, Paolo Rossi. Se n’è andato a causa di una grave malattia – a 64 anni – e la moglie gli ha dedicato dei teneri omaggi social, pubblicando due foto in cui sono insieme durante il loro ultimo viaggio alle Maldive.

