Paolo Rossi è morto a 64 anni: è lutto nel mondo del calcio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Paolo Rossi è morto a 64 anni ed è il secondo grave lutto che il mondo del calcio ha subìto nelle ultime due settimane, dopo l’addio di Diego Armando Maradona lo scorso 25 novembre. Ad annunciare la morte dell’ex calciatore e dirigente sportivo è stato Enrico Varriale de Il Processo del Lunedì su Twitter: “Una notizia tristissima: ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro Paolo”. Al momento non sono state svelate le cause. Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ... Leggi su biccy (Di giovedì 10 dicembre 2020)a 64ed è il secondo graveche ildelha subìto nelle ultime due settimane, dopo l’addio di Diego Armando Maradona lo scorso 25 novembre. Ad annunciare la morte dell’ex calciatore e dirigente sportivo è stato Enrico Varriale de Il Processo del Lunedì su Twitter: “Una notizia tristissima: ci ha lasciato. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi. R.i.p. caro”. Al momento non sono state svelate le cause. Una notizia tristissima : ci ha lasciato. Indimenticabile Pablito, che ci ...

