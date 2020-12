Napoli, Anm: in circolazione 20 nuovi autobus a metano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da stamattina sono in circolazione i nuovi 20 autobus a metano dell’Anm. I veicoli modello Citymood, possono trasportare in modalità normale 100 passeggeri e in questo momento sono in servizio sulle direttrice principali: R5, R2, 196 e 151. Il Comune comunica che con l’ingresso in strada dei venti bus di oggi si arriva ad un totale di 92 mezzi nuovi che viaggiano dall’inizio del 2020. Nei prossimi due mesi la fornitura si completerà con altri 33 autobus, tutti da dieci metri di lunghezza, anch’essi ecologici: 20 sono a diesel euro 6 e 13 a metano e rispondono agli standard normativi di sostenibilità ambientali. ??Continua il rinnovo del parco mezzi di superficie ANM. Da questa mattina la flotta si arricchisce ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Da stamattina sono in20dell’Anm. I veicoli modello Citymood, possono trasportare in modalità normale 100 passeggeri e in questo momento sono in servizio sulle direttrice principali: R5, R2, 196 e 151. Il Comune comunica che con l’ingresso in strada dei venti bus di oggi si arriva ad un totale di 92 mezziche viaggiano dall’inizio del 2020. Nei prossimi due mesi la fornitura si completerà con altri 33, tutti da dieci metri di lunghezza, anch’essi ecologici: 20 sono a diesel euro 6 e 13 ae rispondono agli standard normativi di sostenibilità ambientali. ??Continua il rinnovo del parco mezzi di superficie ANM. Da questa mattina la flotta si arricchisce ...

