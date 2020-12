Milan | Pioli | «Inter avvantaggiata? Guardiamo a noi | continuiamo così»

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Stefanoè soddisfatto per l’ennesima vittoria del suo. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero anche su Paolo Rossi Stefanovenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Sparta Praga-. GRUPPO – «Ho sempre avuto fiducia nel gruppo chiaro che questi risultati nessuno li aspettava, ma siamo bravi a giocare al massimo le partite ed a pensare subito alla prossima ogni volta. Non avevo dubbi sulla serietà del gruppo e sulle sue qualità tecniche e morali».– «Non ho tempo di pensare alle avversarie e i loro risultati, dobbiamo pensare al nostro percorso ed al Parma, che può essere pericoloso quando ha spazi. Facciamo bene fino a Natale e recuperiamo energie, le avversarie sono forti. Il nostro obiettivo è migliorare l’anno scorso e dobbiamo ...

AntoVitiello : AC #Milan comunica che il tecnico Stefano #Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone e… - AntoVitiello : #Castillejo sta meglio, ha smaltito l'infiammazione al ginocchio. Oggi anche lui in gruppo con #Bennacer. #Pioli, t… - AntoVitiello : Le vittorie che pesano di più nel corso di un campionato. #Pioli a Sky: 'Queste sono le gare più difficili, prima v… - sportli26181512 : Pioli: 'I ragazzi si fanno trovare pronti. Hauge? Non abbiamo ancora visto tutto': Pioli: 'I ragazzi si fanno trova… - MilanNewsit : Pellegatti: 'Pioli è il Pretre del Milan, dovrebbe dirigere il concerto di Capodanno' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

Tuttosport

Il Milan vince in casa dello Sparta Praga e chiude il suo girone di Europa League al primo posto. Anche nella Repubblica Ceca, naturalmente, si osserva un minuto di raccoglimento alla memoria di Paolo ...Il Milan sta scoprendo Hauge, ma chi lo vede tutti i giorni in allenamento non è sorpreso, anzi: "Sono sicuro che non abbiamo visto ancora tutto il suo potenziale. Ha fatto un gol bellissimo, ma nella ...