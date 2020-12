Meteo Roma del 10-12-2020 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 dicembre 2020)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo instabile con molte piogge al nord-est e neve sulle Alpi al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile ma senza criticità associate in serata piogge in esaurimento con nuvoloso ovunque neve a quota di bassa montagna al centro Tempo uggioso con deboli piogge al mattino lungo il versante tirrenico al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con molto comunque in serata attese precipitazioni anche sul versante Adriatico neve in Appennino fin sui 1200 metri di quota al sud Al mattino molte piogge altrove nuvolosità e deboli precipitazioni associate al pomeriggio Ora pioggia anche sulle Isole maggiori ma di scarsa entità in serata deboli precipitazioni su tutto il Meridione neve sulla Sila fino a 1200 metri sul Gennargentu fino a 800 mmassime ...