Il principe Carlo si travestiva, a rivelarlo un membro della famiglia: imbarazzo a corte (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il principe Carlo scuote Buckingham Palace. Recentemente, infatti, sono trapelati alcuni retroscena che riguardano l’erede al trono del Regno Unito. I fatti risalirebbero alla sua giovinezza e sono stati riportati da Andrew Morton, celebre biografo di Lady Diana. Stando alle sue parole, si legge di un fatto in particolare che getta un velo di imbarazzo nella Royal Family: il principe Carlo si travestiva. Il principe Carlo si travestiva? Le rivelazioni sull’erede al trono Primo figlio della regina Elisabetta, il principe Carlo è erede diretto al trono del Regno Unito. Educato fin da piccolo a ricoprire, un giorno, la prestigiosa carica, ha ricevuto un’educazione specifica, diversa da ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilscuote Buckingham Palace. Recentemente, infatti, sono trapelati alcuni retroscena che riguardano l’erede al trono del Regno Unito. I fatti risalirebbero alla sua giovinezza e sono stati riportati da Andrew Morton, celebre biografo di Lady Diana. Stando alle sue parole, si legge di un fatto in particolare che getta un velo dinella Royal Family: ilsi. Ilsi? Le rivelazioni sull’erede al trono Primo figlioregina Elisabetta, ilè erede diretto al trono del Regno Unito. Educato fin da piccolo a ricoprire, un giorno, la prestigiosa carica, ha ricevuto un’educazione specifica, diversa da ...

