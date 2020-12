Grande Fratello Vip, il televoto è truccato? “Voti sospetti per salvare Adua Del Vesco e Dayane Mello”, scoppia la polemica (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al “Grande Fratello Vip” è esploso il “televoto gate”. Già nelle settimane scorse si era parlato della vicenda per alcuni voti sospetti arrivati dalla Spagna per salvare Adua Del Vesco (anche il Codacons decise di fare un esposto all’AgCom). Ora torna alla ribalta per i risultati delle ultime dei puntate. Al televoto sono state salvate (e rese immuni) Adua Del Vesco e Dayane Mello, ma chi le ha votate? Secondo quanto trapelato online, sarebbero centinaia gli account fake creati a tavolino dalle fan delle “RosMello”. Si parla di mail temporanee e trucchetti vari per aumentare il numero di voti. Esisterebbero addirittura dei gruppi su Telegram (dove si accede tramite invito), che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al “Vip” è esploso il “gate”. Già nelle settimane scorse si era parlato della vicenda per alcuni votiarrivati dalla Spagna perDel(anche il Codacons decise di fare un esposto all’AgCom). Ora torna alla ribalta per i risultati delle ultime dei puntate. Alsono state salvate (e rese immuni)DelMello, ma chi le ha votate? Secondo quanto trapelato online, sarebbero centinaia gli account fake creati a tavolino dalle fan delle “Ros. Si parla di mail temporanee e trucchetti vari per aumentare il numero di voti. Esisterebbero addirittura dei gruppi su Telegram (dove si accede tramite invito), che ...

