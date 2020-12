Giulio Regeni seviziato e torturato per giorni nella stanza 13: “Sul corpo aveva i segni delle catene” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Chiuse le indagini sul caso del ricercatore friulano morto in Egitto nel 2016. La procura di Roma mette sotto accusa quattro 007 egiziani. Le accuse: sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate Leggi su lastampa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Chiuse le indagini sul caso del ricercatore friulano morto in Egitto nel 2016. La procura di Roma mette sotto accusa quattro 007 egiziani. Le accuse: sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate

“Nessuno avrebbe pensato di arrivare dove siamo oggi. Oggi è una tappa importante per la democrazia italiana e per l’Egitto. Niente ci ferma. La nostra lotta di famiglia è diventata una lotta di civil ...

Giulio Regeni ha subito "acute sofferenze fisiche" per motivi "abietti e futili", venendo torturato "in più occasioni e a distanza di più giorni", anche tramite l'utilizzo di coltelli e materiale rove ...

