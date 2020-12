Giulio Regeni, per la Procura è stato “seviziato per giorni” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giulio Regeni, la Procura di Roma nell’atto conclusivo delle indagini ha messo nero su bianco che è stato torturato fino alla morte Getty ImagesSequestro di persona pluriaggravato e concorso in lesioni personali aggravate e in omicidio aggravato, sono i reati contestati al maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif dal Procuratore capo di Roma Michele Prestipino e il pm Sergio Colaiocco dopo due anni dall’avvio delle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Sul corpo del giovane ricercatore friulano ucciso nel 2016 in Egitto sarebbero stati usati strumenti taglienti e roventi provocando pesanti sofferenze fisiche a distanza di giorni, in più occasioni. Regeni per nove giorni è stato nelle mani dei suoi aguzzini che l’hanno ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020), ladi Roma nell’atto conclusivo delle indagini ha messo nero su bianco che ètorturato fino alla morte Getty ImagesSequestro di persona pluriaggravato e concorso in lesioni personali aggravate e in omicidio aggravato, sono i reati contestati al maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif daltore capo di Roma Michele Prestipino e il pm Sergio Colaiocco dopo due anni dall’avvio delle indagini sulla morte di. Sul corpo del giovane ricercatore friulano ucciso nel 2016 in Egitto sarebbero stati usati strumenti taglienti e roventi provocando pesanti sofferenze fisiche a distanza di giorni, in più occasioni.per nove giorni ènelle mani dei suoi aguzzini che l’hanno ...

fattoquotidiano : 'TORTURATO FINO ALLA MORTE' I pm di Roma ricostruiscono così gli ultimi, drammatici giorni di vita di Giulio Regeni - LaStampa : Giulio Regeni seviziato e torturato per giorni nella stanza 13: “Sul corpo aveva i segni delle catene” - fattoquotidiano : “Giulio Regeni fu rapito e seviziato per 9 giorni con lame e bastoni”: i pm di Roma chiudono le indagini su 4 agent… - Mauro030 : RT @janavel7: «Ho visto Giulio Regeni torturato e in catene, lo hanno ucciso nella stanza 13»: il racconto dei testimoni chiave nell'inchie… - fedebeltrami : RT @janavel7: «Ho visto Giulio Regeni torturato e in catene, lo hanno ucciso nella stanza 13»: il racconto dei testimoni chiave nell'inchie… -