Giletti: "Felice per la De Girolamo, ha mandato giù tanta cattiveria" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – "Sono felice per Nunzia De Girolamo, in questi anni ha dovuto mandare giù tanta cattiveria. Penso che quella di oggi sia la migliore risposta a chi è garantista in un'unica direzione". Massimo Giletti ha commentato ai microfoni dell'agenzia Adnkronos l'assoluzione dell'ex ministro dell'Agricoltura nel processo Asl che l'ha vista coinvolta. La De Girolamo, che a breve inizierà l'avventura alla conduzione del nuovo programma di Rai Uno, "Ciao Maschio", negli ultimi tempi ha ricoperto anche il ruolo di ospite e opinionista di "Non è l'Arena", in onda su La7. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

