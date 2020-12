(Di giovedì 10 dicembre 2020) All'inizio non dice nulla, poi quando gli chiedo cosa vuole mi risponde sorridendo: 'Hai mandato l'articolo di questa settimana per?'. Lui è così: ama ricordare le scadenze. È meglio di una ...

andrefrassi__ : RT @gigidepalo: Gianluigi De Palo su @leggoit : «Figli emigranti, un'ingiustizia» - scaporrelli : RT @gigidepalo: Gianluigi De Palo su @leggoit : «Figli emigranti, un'ingiustizia» - gigidepalo : Gianluigi De Palo su @leggoit : «Figli emigranti, un'ingiustizia» -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Palo

Leggo.it

Tutti i martedì pomeriggio, verso le cinque Gabriele viene a cercarmi. Si mette vicino a me silenzioso e mi guarda. All'inizio non dice nulla, poi quando gli chiedo cosa vuole mi ...La Juventus batte 3-0 il Barcellona al ‘Camp Nou’ e deve ringraziare anche Gigi Buffon per aver lasciato inviolata la porta dei ...

Gianluigi De Palo su Leggo: «Le certezze quotidiane»

Gianluigi De Palo su Leggo: «Le certezze quotidiane» Tutti i martedì pomeriggio, verso le cinque Gabriele viene a cercarmi. Si mette vicino a me silenzioso e mi guarda.

gianluigi de palo - Protagonisti - la Repubblica

Gianluigi De Palo: "Il Family day un fallimento, vincemmo solo in piazza. Ora aiuti, non adozioni gay" Il presidente del Forum famiglie: "Siamo dalla parte dei deboli, cioè dei bambini e delle ...

Chi sono | Gigi de Palo

Difficile riassumere la propria storia in un profilo. Alcuni numeri: sono nato, ormai, quarantadue anni fa a Roma.Da tredici sono sposato con Anna Chiara e, nonostante la televisione, abbiamo cinque figli: Giovanni, Therese, Maddalena, Gabriele e Giorgio Maria. Poi, luoghi significativi: la mia parrocchia, a Roma, ma anche i viaggi nelle missioni (con esperienze in Sud Africa, Etiopia ...