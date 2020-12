Genova bambino muore schiacciato dalla madre a causa di una frenata dell’autobus (Di giovedì 10 dicembre 2020) A Genova è morto il bambino schiacciato dalla madre. Non c’è la fatta il neonato di appena 20 giorni. Il piccolo era caduto dopo una brusca frenata del bus. L’autista ha dichiarato di aver effettuato quella manovra per estrema emergenza. Infatti vi era un pedone sulla strada e per evitare di investito la frenata è stata necessaria. >> Trapani, trovato un neonato morto con ancora il cordone ombelicale attaccato Genova bambino morto schiacciato Il piccolo neonato di appena venti giorni di vita non c’è la fatta. Il bimbo era caduto a causa di una brutta frenata fatta dall’autista. La manovra era necessaria per evitare che un pedone in strada fosse investito. Il neonato dopo l’urto ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Aè morto il. Non c’è la fatta il neonato di appena 20 giorni. Il piccolo era caduto dopo una bruscadel bus. L’autista ha dichiarato di aver effettuato quella manovra per estrema emergenza. Infatti vi era un pedone sulla strada e per evitare di investito laè stata necessaria. >> Trapani, trovato un neonato morto con ancora il cordone ombelicale attaccatomortoIl piccolo neonato di appena venti giorni di vita non c’è la fatta. Il bimbo era caduto adi una bruttafatta dall’autista. La manovra era necessaria per evitare che un pedone in strada fosse investito. Il neonato dopo l’urto ...

