F.1 GP Abu Dhabi: al via ci sarà Hamilton negativo al Covid (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nell'ultimo GP di Formula 1 di Abu Dhabi sarà al via il campione del mondo Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes è risultato negativo ai tamponi effettuati e ha avuto via libera per l'ingresso nella 'bolla' del paddock. Russell torna così alla Williams.caption id="attachment 1035459" align="alignnone" width="594" Lewis Hamilton (Getty Images)/captionIl comunicato della FIA"Lewis Hamilton ha superato un numero di test negativi per il Coronavirus - si legge -. Ha completato i 10 giorni di quarantena in Bahrain ed era libero di lasciare il Paese, in accordo con le autorità sanitarie locali. Lewis è arrivato ad Abu Dhabi, dove ha ricevuto un altro test negativo. Come da protocollo FIA, il pilota è stato testato negativo in Bahrain ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nell'ultimo GP di Formula 1 di Abual via il campione del mondo Lewis. Il britannico della Mercedes è risultatoai tamponi effettuati e ha avuto via libera per l'ingresso nella 'bolla' del paddock. Russell torna così alla Williams.caption id="attachment 1035459" align="alignnone" width="594" Lewis(Getty Images)/captionIl comunicato della FIA"Lewisha superato un numero di test negativi per il Coronavirus - si legge -. Ha completato i 10 giorni di quarantena in Bahrain ed era libero di lasciare il Paese, in accordo con le autorità sanitarie locali. Lewis è arrivato ad Abu, dove ha ricevuto un altro test. Come da protocollo FIA, il pilota è stato testatoin Bahrain ...

repubblica : Quella volta che con Marco Tardelli e Francesco De Gregori cantò 'La storia siamo noi' - idieforcalum : @xyepiei ma non c'era quella cosa che doveva fornire 4 test negativi secondo le regole più rigide di Abu Dhabi? - ale__ssja : RT @teamlhitaly_: Video di Lewis che si sbriga a fare i bagagli dopo il tampone negativo e il via libera per correre ad Abu Dhabi ?? https:/… - Saetta_McQueen : RT @Gianludale27: La FIA ha confermato che Lewis Hamilton potrà prendere parte al weekend di Abu Dhabi dopo essere risultato negativo nei t… - IlmsgitSport : Hamilton, Covid alle spalle: è negativo e pronto per Abu Dhabi -