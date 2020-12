Europa League: ecco le qualificate ai sedicesimi. Il sorteggio si terrà lunedì 14 a Nyon (ore 13) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milan, Roma e Napoli sono passate ai sedicesimi di Europa League. Lo hanno fatto da prime classificate, ottenendo così lo status di teste di serie. Alle 24 squadre che hanno superato la fase a gironi, si aggiungono le otto squadre arrivate terze nel proprio raggruppamento di Champions League. Queste le squadre che prenderanno parte al sorteggio di lunedì a Nyon (ore 13). FASCIA 1 Roma, Napoli, Milan, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, Psv, Leicester, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Ajax, Bruges, Manchester United, Shakhtar Donetsk FASCIA 2 Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Anversa, Wolfsberger, Stella Rossa, Krasnodar, Olympiacos, Salisburgo, Dinamo Kiev Foto: Twitter Uefa ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milan, Roma e Napoli sono passate aidi. Lo hanno fatto da prime classificate, ottenendo così lo status di teste di serie. Alle 24 squadre che hanno superato la fase a gironi, si aggiungono le otto squadre arrivate terze nel proprio raggruppamento di Champions. Queste le squadre che prenderanno parte aldi(ore 13). FASCIA 1 Roma, Napoli, Milan, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, Psv, Leicester, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Ajax, Bruges, Manchester United, Shakhtar Donetsk FASCIA 2 Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Anversa, Wolfsberger, Stella Rossa, Krasnodar, Olympiacos, Salisburgo, Dinamo Kiev Foto: Twitter Uefa ...

