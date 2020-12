Domenica In | ma sarà vero che Mara Venier se ne va? Voci clamorose di corridoio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020)chesaluteràIn? Per la conduttrice questa sarebbe l'ultima stagione con cui terrà compagnia ai telespettatori.I suoi fan sono assolutamente dispiaciuti. In molti stanno provando a convincere Ziaa ripensarci. Ci sino ancora speranze e le fa intravedere il marito Nicola Carraro. C'è già la fila di chi vorrebbe prendere il suo posto, ma scommettiamo che rivedremoil prossimo anno? Lo speriamo tanto. Sta conquistando tutti Francesco Butteri con la pubblicità di un famoso antinfiammatorio. In molti vedono in lui il nuovo Stefano Accorsi che deve il suo incredibile successo allo spot di un gelato. Butteri ha già partecipato alla fiction “ Non dirlo al mio Capo 2”, al film “ Nato a Casal di Principe” e frequenta una ...