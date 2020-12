(Di giovedì 10 dicembre 2020) 10.743.619: è il numero di persone chiuse in carcere nel mondo. Cosa significa “ fisico” in una prigione sovraffollata? Leggi

antoniopalmieri : Aula bloccata. Seduta sospesa. Si poteva evitare se il premier avesse rinunciato al suo logoro schema di comunicazi… - disinformatico : Distanziamento sociale, modello pista da sci. - marcodimaio : Le luci di Natale sono bellissime; ma questa cerimonia oggi a #Riccione è uno un grosso atto di irresponsabilità, l… - ElisabettaSamm1 : @MagicOblivion @matteosalvinimi Infatti io non rispetterò il dpcm natalizio e trascorrerò il Natale fuori comune da… - Oche1989 : @FabrizioTrezzi @matteosalvinimi Ma se il governo avesse intensificato le terapie intensive, prese precauzioni x il… -

Ultime Notizie dalla rete : Distanziamento

Internazionale

PALMANOVA - Al Palmanova Village di Aiello apre le porte il Dolce Vita Christmas Village, un allestimento speciale che fa viaggiare la fantasia attraverso le più belle atmosfere del Natale. C’è il cal ...Il concorso "Quel fresco profumo di libertà", giunto alla sua quinta edizione e fortemente voluto dalla sorella del giudice Borsellino ...COVID. NEL PRESEPIO 2020 ARRIVA L’ INFERMIERA. Le statuine distribuite nelle Diocesi del Veneto grazie a Coldiretti, Symbola e Confartigianato La Coldiretti autorizza la libera e gratuita pubblicazion ...Sindaco Di Sarno: "Anche le Primarie e Secondarie con didattica a distanza. Per quanto riguarda il Mercato Settimanale previste le aperture dei settori alimentari e non solo. La Polizia Municipale dov ...L’unione fa la forza anche in cucina. Belle storie di “resilienza” e speranza al tempo del Covid. Quattro ristoratori di ...